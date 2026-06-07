Konya’da veli ile okul müdürü arasında ‘yemek satışı’ tartışması: 8 yaşındaki öğrenci mağdur oldu

Konya’nın Yunak ilçesinde bulunan Sülüklü Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda iddialara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında bir öğrenci velisinin, okulda düzenlenen kermes gelirleri ve taşımalı eğitim kapsamında gelen yemeklerle ilgili okul müdürüne, “Hocam kermes yaptık, yardımlar toplandı. Taşımalı öğrenciler için gelen ve artan yemekleri diğer öğrencilere para karşılığı satıyorsunuz. Bu paralar ne oldu, nerede kullanılıyor?” şeklinde soru sorduğu; okul müdürünün ise “Siz beni hırsızlıkla mı suçluyorsunuz?” yanıtını verdiği öne sürüldü.

SİSTEMATİK BASKI İDDİASI

Tartışmanın ardından soruyu soran velinin 8 yaşındaki çocuğuna okul içerisinde sistematik baskı uygulanmaya başlandığı iddia edildi. Velilerin anlattıklarına göre pedagog bulunmadan 8 yaşındaki çocuğun ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Bunun üzerine ise okul müdürünün “Ben şikayetçi olmadım, karakol komutanı ve muhtar kafasına göre gitmiş” dediği ileri sürüldü. Veliler, tüm bu olaylar yaşanırken ilçe milli eğitim müdürünün de okul müdürüne destek çıktığını ifade etti. Yaşananların ardından okul yönetimi tarafından aileye veli görüşme daveti gönderildi. Davet notunda ‘öğrencinin olumsuz davranışlara karıştığı ve diğer arkadaşlarını da olumsuz etkilediği’ belirtildi.

YEMEĞİN ÜCRETLİ VERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şikayetlerin ardından yönlendirilen müfettişlerin de taraftlı davrandıklarını savunuldu. Tepkilerin büyümesi üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kendi müfettişlerini görevlendirdiği öğrenildi. İhtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz verilmesi gereken artan yemeklerin bazı öğrencilere ücret karşılığı verildiğini öne süren veliler bu konuda WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu ve belgelerin ilgili kurumlara sunulduğunu iddia etti. Ortaya atılan iddialar sonrası gözler Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmaya çevrildi. Veliler, çocuk hakları, kamu görevinin kullanımı, eğitim ortamında psikolojik baskı ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili tüm iddiaların bağımsız ve şeffaf biçimde araştırılmasını talep ettiklerini vurguladı.