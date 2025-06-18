Konya'da yurttaş meyve fiyatlarına isyan etti: 'Karpuz kavun çıkalı almış değilim, yani meyveye hasret kaldım'

Konyalı esnaf ürünleri satamamaktan yurttaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayet ediyor. Melike Hatun Çarşısı'nda mikrofonlara konuşan bir yurttaş, şunları söyledi:

“Bak karpuz kavun çıktı çıkalı almış değilim. Yani meyveye hasret kaldım. Adamla 3 kişiyiz evde 3 tane elma alıyorum. 3 tane şeftali alıyorum. Böyle yani alamıyoruz. Yani bir pazara inmemiz 700 lirayı buluyor, 600'ü buluyor. Saracoğlu'nda oturuyoruz biz. Para dayanmıyor yani. Ekmek olmuş 9 lira.''

"BAMYANIN KİLOSU 300 LİRA''

Fiyatların yüksek olmasından dert yanan başka bir yurttaş ise, “Aşırı derecede pahalı. 150'den tut 200 liraya da. O bamyanın kilosu 300 lira diyor. 350 lira diyor. Nasıl alıp da yiyeceğiz? Allah yüzümüze baksa da şu savaş olmasa" ifadelerine yer verdi.

Fiyatlar karşısında artık kiloyla değil, tane tane alışveriş yaptıklarını belirten bir diğer yurttaş ise, “Pahalı ucuz alıyoruz. Pahalı ama ne yapalım? Alamıyoruz. Bir kilo yarım kilo alıp koyup gidiyoruz. O da yetmiyor. Tekrar bir daha geliyoruz. Zorlanıyoruz. Her şey uçtu” diye konuştu.

Yurttaşların bazı ürünleri alamadığını belirten bir esnaf, ''Meyve biraz yüksek bu sene. O da işte hava şartlarından dolayı dolu vurdu bazı bölgeleri. İnsanlar bazı arzu ettiği şeyleri yiyemiyor, mesela kiraz çok yüksek'' dedi.