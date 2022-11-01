Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgüt içerisinde mahrem yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 3 kişiye yönelik Konya merkezli 2 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen baskında, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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