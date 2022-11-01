Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

01 Kasım 2022 Salı, 12:43

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 3 kişiye yönelik Konya merkezli 2 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen baskında, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



