FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden ve sol örgüt üyelerinin mal varlıkları donduruldu

24 Aralık 2021 Cuma, 01:54

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ile sol örgüt mensubu toplam 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün ismi öne çıktı.

Listede söz konusu örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, Atalay Candelen, Cevheri Güven, Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin ve Zekeriya Öz gibi firari isimler yer aldı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı Niagara Vakfının da mal varlıkları donduruldu.

MUMCU’YA SUİKAST DÜZENLEYEN OĞUZ DEMİR

Gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun 1993 yılında bombalı saldırı ile öldürülmesi davasında araca bombayı yerleştirdiği belirtilen Tevhid Selam Kudüs Ordusu yöneticisi Oğuz Demir de listede yer alıyordu. DGM Savcısı Hamza Keleş’in hazırladığı iddianame ile 11 Temmuz 2000 tarihinde 15’i tutuklu 17 sanık hakkında Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) “Umut” adıyla anılan dava açıldı. 2005 yılında sonuçlanan davada Ferhan Özmen, Nejdet Yüksel ve Rüştü Aytufan idam cezasına çarptırıldı. İdam cezaları kaldırılınca hüküm ağırlaştırılmış müebbete çevrildi. Firari sanık Demir’in dosyası ise ayrıldı.

Soruşturma aşamasında polisin elinden sonda kaçan Oğuz Demir, 28 yıldır yakalanamadı.

PKK/KCK listesinden 108 kişinin mal varlıkları dondurulurken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş listede yer alan isimlerden oldu.

Hizbullah, IŞİD, El Kaide, İslami Hareket Örgütü, Kudüs Ordusu ve El Nusra gibi dini istismar eden terör örgütlerinden 119 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, DKP/BÖG ve DEV-KAR gibi sol örgüt üyesi 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.