Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ediyor.
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