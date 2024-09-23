Konya merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:43

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #fetö #Konya Cumhuriyet Başsavcılığı #konya

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