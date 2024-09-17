FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 29 gözaltı

FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, 41 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 29 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 08:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri belirlendi.

Bu faaliyetler doğrultusunda, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, HTS analiz çalışmaları ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda toplam 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi, şüphelilerin 29'u yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemler sürüyor.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Operasyon

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