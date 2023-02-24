Konya'da 15 metre derinliğinde 'obruk' oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde, boş bir tarlada 100 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 2 bin 500’ü bulan, yeraltı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.
Karapınar ilçesine 11 kilometre mesafede Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı yaylasında bir tarlada 100 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
"İNSANLAR KORKUYOR"
Tarlasındaki obruğun birkaç gün öncesinde oluşmuş ihtimali üzerinde durduğunu belirten Yusuf Gültekin, "Bizim burada sık sık obruklar oluşuyor. Dün haberimiz oldu. Bu obruklar devam edecek mi bilmiyoruz. İlk zamanlar ürperiyorduk ama alıştık. İlk kez gören insanlar korkuyor" dedi.
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