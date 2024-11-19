Konya’da 2 araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya’da 2 araç çarpıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:26

Kulu Kozanlı yolu Bülent Baran Parkı M.H.K. idaresindeki otomobil ile S.K.’nin kullandığı araç çarpıştı. Kazada 42 plakalı otomobil sürücüsü M.H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


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