Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Yunak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunak- Polatlı kara yolunun 7'nci kilometresinde, 2 Ekim Pazar günü saat 07.30 sıralarında Akşehir'de lokanta işleten Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Bolat yönetimindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil çarpıştı.
5 KİŞİ KURTARILAMADI
Kazada Şemsettin Murat Kaya, babası Bayram Kaya, annesi Zehra Kaya, akrabaları Rahime Harmancı ile Zübeyde Harmancı hayatını kaybetti.
Ali Bolat ile yanındaki Nurgül Koctürk Bolat da yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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