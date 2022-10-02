Üst geçitten düşen kişiye otomobil çarptı
İstanbul Pendik D-100 Karayolu'nda üst geçitten düşen 16 yaşındaki B. K.'ye hafif ticari araç çarptı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Pendik D-100 Karayolu Ankara istikametinde, 2 Ekim Pazar günü saat saat 08.00 sıralarında; Erkan Avcı yönetimindeki 34 NL 6883 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken üst geçitten düşen B. K.(16)'ye çarptı. Olayı gören çevredekiler yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"KENDİNİ AŞAĞI, ARABANIN ÖNÜNE ATTI"
Sürücü Erkan Avcı, "Seyir halindeydim birden aşağı atladı. Ben de son anda fark ettim. Direksiyonu sağa doğru çevirdim. Çocuğum anlamasın diye emniyet şeridine çektim burada bekliyorum" dedi.
Bir görgü tanığı ise, "Kendini aşağı, arabanın önüne attı. Yerden kalkmıyordu baktığımızda. Hiç kımıldamıyordu yerde yatıyordu. Ondan sonra biz çalışmaya gittik zaten" diye konuştu.
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