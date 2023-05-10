Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den açıklama

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:58

Güncelleme: 10.05.2023 - 08:43

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya’nın Kulu ilçesinde saat 02.14’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,86 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yerine ise 1,36 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi.

BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTI

Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı yurttaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi. Sokağa çıkan yurttaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdaha edildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kulu- Konya’da 4,1 deprem oldu. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresi. Burada NW-SE yönlu doğrultu atımlı süreksiz faylar var. Muhtemelen Eskişehir Fay Zonu'na ait. Sevgiyle" ifdelerine yer verdi.