Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya’nın Kulu ilçesinde saat 02.14’te 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya’nın Kulu ilçesinde saat 02.14’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,86 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yerine ise 1,36 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi.
BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTI
Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı yurttaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi. Sokağa çıkan yurttaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdaha edildi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kulu- Konya’da 4,1 deprem oldu. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresi. Burada NW-SE yönlu doğrultu atımlı süreksiz faylar var. Muhtemelen Eskişehir Fay Zonu'na ait. Sevgiyle" ifdelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu