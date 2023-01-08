Konya'da acı olay: Baca temizlerken çatıdan düşüp öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, baca temizliği yaparken düşen Suriye uyruklu Abdüllatif Taccine (31), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:41
Konya'da acı olay: Baca temizlerken çatıdan düşüp öldü
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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'deki 3 katlı apartmanda, saat 11.00 sıralarında  Abdüllatif Taccine, oturduğu apartmanın çatısına çıktı.

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Burada baca temizleyen Taccine, dengesini kaybedince zemine düştü. Çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taccine, yaşamını yitirdi. 


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