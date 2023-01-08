Konya'da acı olay: Baca temizlerken çatıdan düşüp öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, baca temizliği yaparken düşen Suriye uyruklu Abdüllatif Taccine (31), hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'deki 3 katlı apartmanda, saat 11.00 sıralarında Abdüllatif Taccine, oturduğu apartmanın çatısına çıktı.
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Burada baca temizleyen Taccine, dengesini kaybedince zemine düştü. Çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taccine, yaşamını yitirdi.
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