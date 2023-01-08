Konya'da dehşet anları: Kadını restoran çıkışı ölesiye darbetti
Konya'da D.Ö., adlı kadın birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokat darbedildi. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde, geçen cuma günü D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TEKMELER SAVURDU
Tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde ise D. Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor.
ÇALIŞANLAR ZOR AYIRDI
Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi.
D.Ö. ve Y. Ç.'nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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