Konya'da dehşet anları: Kadını restoran çıkışı ölesiye darbetti

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:37

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:37

Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde, geçen cuma günü D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TEKMELER SAVURDU

Tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde ise D. Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor.

ÇALIŞANLAR ZOR AYIRDI

Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi.

D.Ö. ve Y. Ç.'nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.