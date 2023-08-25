Konya'da acı olay: Laborant kazada yaşamını yitirdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü laborant Hüseyin Karakuş (44), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:41
Konya'da acı olay: Laborant kazada yaşamını yitirdi
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Pınarbaşı Mahallesi Şeyh Abdullah Efendi Caddesi'nde, saat 06.30 sıralarında Hüseyin Karakuş'un kontrolünden çıkan 06 BTS 694 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

KURTARILAMADI

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde laborant olduğu öğrenilen sürücü Karakuş, hayatını kaybetti. Karakuş’un cenazesi, morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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