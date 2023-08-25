Konya'da acı olay: Laborant kazada yaşamını yitirdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü laborant Hüseyin Karakuş (44), hayatını kaybetti.
Pınarbaşı Mahallesi Şeyh Abdullah Efendi Caddesi'nde, saat 06.30 sıralarında Hüseyin Karakuş'un kontrolünden çıkan 06 BTS 694 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
KURTARILAMADI
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde laborant olduğu öğrenilen sürücü Karakuş, hayatını kaybetti. Karakuş’un cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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