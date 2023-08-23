Konya’da 'ceset gömüldüğü' ihbarı polisi alarma geçirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde, ceset gömüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sözü edilen yerde kepçe eşliğinde yaptığı kazıda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:20
Konya’da 'ceset gömüldüğü' ihbarı polisi alarma geçirdi
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Pirömer Mahallesi'nde önceki gün 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, 'boş bir arazide toprağa ceset gömdüler' şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

KEPÇE EŞLİĞİNDE KAZDILAR

Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan polis ekipleri, cesedin gömülü olduğu belirtilen yeri kepçe eşliğinde kazmaya başladı.

ASILSIZ ÇIKTI

Ekipler tarafından süren kazı çalışmasında olumsuz bir durumda karşılaşılmadığı görüldü.

İhbarın asılsız çıkması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.


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