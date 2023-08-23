Konya’da 'ceset gömüldüğü' ihbarı polisi alarma geçirdi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:20

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:21

Pirömer Mahallesi'nde önceki gün 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, 'boş bir arazide toprağa ceset gömdüler' şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

KEPÇE EŞLİĞİNDE KAZDILAR

Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan polis ekipleri, cesedin gömülü olduğu belirtilen yeri kepçe eşliğinde kazmaya başladı.

ASILSIZ ÇIKTI

Ekipler tarafından süren kazı çalışmasında olumsuz bir durumda karşılaşılmadığı görüldü.

İhbarın asılsız çıkması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.