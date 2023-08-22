Konya'da çocuk istismarı: Otomobilini kullanması karşılığında kız kardeşine 2 yıl istismarda bulunmuş

Konya'da, kız kardeşi E.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunan V.B. (21), tutuklandı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.’nin, otomobilini kullanması karşılığında, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:29
Konya'da çocuk istismarı: Otomobilini kullanması karşılığında kız kardeşine 2 yıl istismarda bulunmuş
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Seydişehir ilçesinde Kuran kursuna giden E.B., bir hafta önce eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına aldı.

V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti” dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 


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