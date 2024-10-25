Konya’da AKP'li belediye önünde 'kaçak yapı' eylemi: Canımızı da alacak

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:11

Konya Meram Belediyesi'nin Yenbahçe Meram Gödene'de bulunan kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alması sonrasında bölgede evleri bulunan vatandaşlar belediye binası önünde bir araya geldi. Belediye başkanıyla görüşmek için belediyeye yürüyen kalabalık gruba polis ekipleri müdahale etti. Uzun süre slogan atan vatandaşlar, belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Evi yıkılan bir vatandaş, “300 metre arsa aldım. 55 senedir altı başlı nüfus uğraşırım. 6 baş nüfus 55 senedir uğraşırım üç çocuğuma 3 katlı bir ev yaptım. Belediye bunu yıkıyor. Bir de yıkım parası alıyor. 20 bin 000 lira da yıkım parası alıyor. Yetmedi 300 metre arsanın yarısını alıyor. Canımızı da alacak. Başka çaremiz kalmadı, başka yok'' sözleriyle belediye başkanına sitem etti.

''YAZIKLAR OLSUN, GÖZLERİNE DİZLERİNE DURSUN''

Evi için yıkılma kararı alınan başka bir vatandaş ise, ''Evimize göz dikmesinler. Vaktinde tarlaları böldürmeselerdi. Vaktinde emek verdik, şimdi de yıkmaya çalışıyorlar. Bu bizim hakkımız ve hakkımıza göz dikmesinler. Olmaz, oradaki hobi bahçelerini yıksınlar, sonra bize gelsinler. Emeğe niye göz dikiyorlar. Hastalarımla orada ne emekler çektim. Yazıklar olsun, gözlerine ve dizlerine dursun. Bu milletin oyunu aldılar, onlarla uğraşıyorlar. Kim olursa olsun yazıklar olsun onlara'' dedi.

Bir başka vatandaş ise ''Biz geldik derdimizi anlatıyoruz, o da gelsin anlatsın. Korkmasın biz bir şey yapmayız. Çıksın konuşsun. Bizim yattığımız evden ne isterler?'' ifadelerini kullandı.