Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu ayıp size yeter'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"KOCAMAN AYIP"
Adnan Dinçer: "Beşiktaş ligde ve Avrupa’da havlu attıktan sonra taraftarıyla birlikte eski ruhunu yakalamak istiyordu. Ama hiçbir ilerleme kaydetmedi. Adeta “oynayamadığı” futboluyla izleyenleri şaşkına çevirdi! 9 kişi kalan Konyaspor karşısında kazanamadı! Kocaman ayıp! Geldiği ilk günlerin dışında mücadele etmeyen Immobile’nin fizik gücünü de kaybetmesi tartışılır. Büyük umutlarla alınan Arroyo ile Ricardo nerede? Beşiktaş için önemli olan kendi oyununu ve kimliğini hatırlayıp iyi performans göstermesidir! Fakat bunun yolu önceki yönetimlerin yaptığı gibi teknik direktör değişikliği değil gerçekçi adımlar atmaktır. Beşiktaş’ın geleneği bunu gerektirir." (Cumhuriyet)
"BU AYIP SİZE YETER"
Bilal Meşe: "Beşiktaş, saman alevi gibi, bir var, bir yok! Rakip on kişi kalıyor, golü Konyaspor atıyor, tıpkı Gaziantep yenilgisi gibi! Kartal’ın kazanırken bile takır takır top oynadığını anımsayan var mı? Koca bir ilk yarıya bakın, rakip on kişi kalana kadar, bir gol girişi mi var mı, yok! Niye mi? Bunun temelindeki en büyük faktör, ofansa çıkışlarda yapılan top kayıplarıdır. Bu kayıpları ev sahibi çok iyi değerlendirdi, hücumda çoğalırken, müthiş bin takım savunması yaptılar. Aferin Deniz Ertaş, bravo Konyaspor, helal olsun size... Dokuz kişi kaldınız, müthiş bir direniş gösterdiniz, sizleri ayakta alkışlıyorum. Tabii ki Recep Uçar’ı da gerek oyun okumasıyla, gerek hamleleriyle kutluyoruz. Beşiktaş mı? Valla ne siz sorun, ne ben söyleyeyim arkadaş. Rakip 9 kişi, tek kale oynuyorsunuz, bir gol dahi atamıyorsunuz, bu oyundan dersler çıkmaz, Ole dahil hepiniz sınıfta kaldınız! Bu ayıp size yeter, yuhh ki, yuhhh. Rezaletin fotoğrafıdır dünkü mağlubiyet!" (Milliyet)
"BU SKANDALI DA MI GÖRECEKTİK"
Güntekin Onay: "Geçen hafta 10 kişi Gaziantep’e evinde yenilen Beşiktaşlı futbolcular ve Solskjaer o yenilgiden bırakın ders almayı hiç de utanmamışlar demek ki. Dün Konyaspor’un 2 santrforu da cezalı, yerlerine oynayan Melih de 27’de oyundan atılıyor. Konyaspor 10 kişiyle 1-0’ı buluyor. Yetmezmiş gibi 64’te 9 kişi kalıyor ve Beşiktaş 2 kişi eksik oynayan rakibine son yarım saat gol atamıyor. Beşiktaşlı futbolcular gamsız ve vurdumduymaz. Sahada asla isyan etmiyorlar, Gabriel Paulista’ya kırmızı kartlık pozisyonda rakip oyuncu kırmaya girmiş. Hakem sarı vermiş, ne rakibe ne hakeme tepki gösteen yok. İnanın ben böyle bir oyuncu grubu görmedim. Arkadaşı sahada dayak yese bu oyuncu grubu müdahale etmez. Solskjaer ve ekibi eksik kalan rakiplere karşı dahi yanlış hamlelerle maç kaybediyor. Solskjaer ve ekibi pragmatik değil. İskandinavlar başarı için sistem, disiplin ve çalışmaya inanırlar. Ancak keskin cesur ve radikal kararlar alabilecek bir yapıları yok." (Hürriyet)
"DERS ALINACAK MAÇ"
Fatih Doğan: "Rakip 10 kişi oynamasına rağmen ilk yarının sonlarına doğru Gedson'un biri direkten dönen iki şutu ve Masuaku'nun şutu dışında değer üretemedi. İlk yarıda 3 şey dikkatimi çekti. 1-İmmobile'nin yokları oynadığı ve takımını 10-10 eşitlediği gerçeği. 2-Chamberlain'ın Gedson'a eşik edemediği ve orta sahada üretkenlikten uzak bir performans sergilediği. 3-Rakip önce 10, sonra 9 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın kanatsız oynadığı. İkinci yarıya Beşiktaş daha baskılı başlasa da 65'te Konya 9 kişi kalsa da maçı bırakmadı. Saygı duyulacak bir defans mücadelesi verdiler. Beşiktaşlı oyuncuların alacağı ders, rakibin ortaya koyduğu mücadeledir. Gerisi boş ve nahoş..." (Sabah)
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