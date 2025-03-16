Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu ayıp size yeter'

"BU AYIP SİZE YETER"

Bilal Meşe: "Beşiktaş, saman alevi gibi, bir var, bir yok! Rakip on kişi kalıyor, golü Konyaspor atıyor, tıpkı Gaziantep yenilgisi gibi! Kartal’ın kazanırken bile takır takır top oynadığını anımsayan var mı? Koca bir ilk yarıya bakın, rakip on kişi kalana kadar, bir gol girişi mi var mı, yok! Niye mi? Bunun temelindeki en büyük faktör, ofansa çıkışlarda yapılan top kayıplarıdır. Bu kayıpları ev sahibi çok iyi değerlendirdi, hücumda çoğalırken, müthiş bin takım savunması yaptılar. Aferin Deniz Ertaş, bravo Konyaspor, helal olsun size... Dokuz kişi kaldınız, müthiş bir direniş gösterdiniz, sizleri ayakta alkışlıyorum. Tabii ki Recep Uçar’ı da gerek oyun okumasıyla, gerek hamleleriyle kutluyoruz. Beşiktaş mı? Valla ne siz sorun, ne ben söyleyeyim arkadaş. Rakip 9 kişi, tek kale oynuyorsunuz, bir gol dahi atamıyorsunuz, bu oyundan dersler çıkmaz, Ole dahil hepiniz sınıfta kaldınız! Bu ayıp size yeter, yuhh ki, yuhhh. Rezaletin fotoğrafıdır dünkü mağlubiyet!" (Milliyet)