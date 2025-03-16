Eski hakemler, Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Hakem - yardımcı hakem işbirliği iyi çalışmış'
Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Yeşil beyazlılarda Melih Bostan ve Ndao kırmızı kart gördü. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendirdi.
Melih Bostan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
- Bahattin Duran: Ali Şansalan hazırlıklı değil. Sprint atıp Melih Bostan'a sarı kart gösterdi tamam ama öncesinde Melih'in kayarak bu kadar tehlikeli bir hareket yapabileceğini bence hiç beklemedi. Bu sahada da kırmızı, video odasında da kırmızı, bu her yerde kırmızı kart. Melih çok riskli bir hareket yaptı. Bunu ben Ali Şansalan kalitesinin sahada vermesini beklerdim ama VAR müdahalesi çok doğru. Kırmızı kart net.
- Deniz Çoban: Hakemlik hayatım boyunca çok defa bu civarlarda ciddi faullü oyun olma şüphesi olan pozisyonlarla karşılaştım. Ne zaman bir hata yaptıysam ki her zaman gözlemci bu pozisyonda hem 4. hakemi cezaya soktu hem de hakemi cezaya soktu. O yüzden 4. hakemken burada gözümüzü dört açardık ki 'Şurada kenarda dururken bari başımıza bir iş gelmesin de 2-3 hafta maçsız geçmeyelim' diye. Ama haftalardır söylüyoruz ya işbirliği bitti diye. Tamam Ali Şansalan hazırlıksız yakalandı. 4. hakem nasıl yakalandı bu pozisyona. Bu kararların sahada verilmesi lazım. Bunu çözülmesi lazım. 4. hakem muz yemek için gitmiyor, burada hakem hazırlıksız yakalandıysa hakemi kurtarmak için gidiyor. Yoksa pozisyonun analiz edilecek bir tarafı yok.
- Bülent Yıldırım: Çok net bir ciddi faullü oyun. Hakem birazcık daha yaklaşmayı başarsa kendisi bile bunu süzebilirdi. Tartışmasız, bütün ciddi faullü oyun kriterlerinin tamamı yerinde doğru bir video hakem müdahalesi. Paulista'nın ayağının kırılmaması, onun şansı. Çok geçmiş olsun diyorum, gerçekten izlerlen yürek dayanmıyor.
Joao Mario'nun yaptığı faul, kart gerektirir mi?
- Deniz Çoban: Oyuncu topu alıp giderken bu yapılan hareketi sportmenlik dışı kabul edebiliriz? Kontrolsüz değil bir kere. Kart gösterebilir. Ama hakemin takdir alanında olduğunu düşünüyorum, göstermemesini çok eleştirmiyorum. Umut vadeden atak yok, kontrolsüz değil fakat sportmenlik dışı olduğunu düşünebilirdi.
- Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın bahsettiği nedenlerden dolayı sarı kart olmaz. Yalnızca sportmenlik dışı veya taktik faul belki der ama ben hakemle aynı fikirdeyim.
- Bülent Yıldırım: Hakem de zaten şöyle değerlendirdi kanaatindeyim; bizim gibi değerlendirdi. Bir de bir sürekli ihlal hali söz konusu olmadığı için genel uyarıyla olayın farkında olduğunu söyledi. Bir problem yok kanaatimce.
Semih Kılıçsoy'un sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
- Deniz Çoban: Sarı kartta şüphe yok. Özellikle arkadan gelen ayağıyla... Hata sınırları bile zorluyor.
- Bülent Yıldırım: Hemen hemen her maçta faul yapma tarzında da bir şey yaşıyor. Hep kontrolsüz giriyor. Çok riskli yani. Bükülü ayak Ndao'nun sol bileğini alacaki süpürecek. Bu tarz kontrolsüz fauller her zaman her yerde sarı karttır. Semih'in gördüğü sarı kart doğru.
- Bahattin Duran: Çok net, çok doğru bir kart.
Ndao'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
- Bahattin Duran: Ndao'nun gördüğü ikinci sarı kart doğru ve çok net. Burada hakem - yardımcı hakem işbirliği iyi çalışmış.
- Deniz Çoban: Hakem de zaten bu kararı verecek miydi, aynı anda mı karar veriyorlar yoksa yardımcının uyarısıyla mı veriyor onu anlayamadım. Ama ne olursa olsun alt toplamda yardımcı da tespit etmiş ve hakemine yardım etmiş.
- Bülent Yıldırım: Oynayan da izleyen de kararı kimin verdiğine, hangi işbirliğiyle geldiğine bakmaz. Sonuçta doğru çıktı mı? Hakem de görmüş anında reaksiyon gösteriyor çünkü kanaatimce. Yardımcı da faulü görmüş o da hemen bayrağını çekiyor. Bayrakla düdük aynı anda hemen hemen. Hiçbir şüphe yok, Ndao'nun gördüğü ikinci sarı kart doğru. Kontrolsüz faul. Tabanıyla rakibin tarak kemiğinin bulunduğu bölgeye sert bir müdahalede bulunmuş.
Etiketler: #beşiktaş #konyaspor #hakem
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