Konya'da altyapı çalışmasında toprak kayması: 1 işçi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarında çukura boru döşeyen işçilerden Zeynel U.'nun belden aşağısı kayan toprağın altında kaldı.
Arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Zeynel U., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zeynel U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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