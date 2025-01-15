Konya'da avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!

Meram ilçesinde ev ve otomobilinde 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar ele geçirilen avukat Münir Muhammed Mert S., gözaltına alındı. Münir Muhammed Mert S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Konya'da avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:44

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Barosu’na kayıtlı avukat Münir Muhammed Mert S.'nin (28) "uyuşturucu ticareti" yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, avukatın merkez Meram ilçesine bağlı Alavardı Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Münir Muhammed Mert S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Etiketler: #avukat #konya #uyuşturucu #tutuklandı

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