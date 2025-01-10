Avukat ve arkadaşına 'uyuşturucudan' 30 yıla kadar hapis talebi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 13:13

Güncelleme: 10.01.2025 - 13:14

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ağustos ayında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan avukat A.İ.’yi bir süre takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda avukat A.İ.’nin arkadaşı İ.Ç. ile kendisine ait olmayan bir araç ile şehir dışına çıkarak İstanbul’a gittiği tespit edildi. Avukat A.İ.’nin kullandığı aracın Konya şehir merkezine bir süre sonra tekrar giriş yapmasının ardından narkotik ekiplerince araç tekrar takibe alındı.

Daha sonra avukat ve arkadaşının bulunduğu araç kontrollü şekilde durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın bagaj bölümünde kutular içerisinde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü avukat A.İ. ile yanında bulunan arkadaşı İ.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat A.İ. ve arkadaşı savcılığa sevk edildi. Avukat ve arkadaşı burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“HAPLARIN PARASINI 360 BİN LİRA OLARAK ANLAŞTIK”

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamedeki ifadesinde avukat A.İ., “Hapları aldığım O.D. isimli kişiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurduk. İletişimimiz tamamen sosyal medya üzerinden oldu. İstanbul’a uyuşturucu hapları almaya gittiğimde sürekli hareket halindeydik. Kuytu bir yerde kutu içerisinde vermişti. Hatta kutuyu aracın bagajına kendisi koydu. Hapların parasını da O.D.’ye 360 bin lira olarak anlaştık ve ben parayı 6 parça halinde 60 bin lira olacak şekilde kendisine gönderdim. Vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diye kendini savundu.

“ELE GEÇİRİLEN HAPLARLA KESİNLİKLE BENİM ALAKAM YOKTUR”

Avukatın arkadaşı İ.Ç. ise iddianamedeki ifadesinde, "Ele geçirilen haplar bana ait değildir. Yolculuk boyunca aracın bagajını hiç açmadım. Koliyi kim, ne zaman koydu bilmiyorum. A.İ.’nin evinde ele geçirilen haplar önceki tarihlerde yakalanan bir müvekkiline aittir. Hangi müvekkiline ait olduğunu bilmiyorum. Öncesinde bu haplar kendi evindeydi, ancak benim evime geldiğinde bana getirmişti. Ben bu hapların evde olduğunu biliyordum, hatta kullandığım için arada poşetten aldığımı söylediğimde bana kızıyordu. Benden ele geçirilen 2 adet hap bana aittir. Kendisi daha önce silahla vurulduğu için hap kullanıyordu. Ele geçirilen haplarla kesinlikle benim alakam yoktur. Hakkımdaki iddiaları ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.

Savcı, 2 şüpheli hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıldan az olmamak üzere 30’ar yıla kadar hapis cezası talep etti.