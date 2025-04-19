Konya'da avukata polislerce şiddet iddiası: ‘Bileğimi büktü ve parmağıyla yüzüme vurdu’

Yayınlanma: 19.04.2025 - 15:48

Güncelleme: 19.04.2025 - 15:48

Konya'da görev yapan Avukat Eyyüp Çataloğlu’nun karakolda 50 polis tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığı iddia edildi. Aldığı darp raporuyla suç duyurusunda bulunan Çataloğlu, karakolun olay anına ilişkin kamera kayıtlarını hala yollamadığını söyledi.

Savcılıkta verilen ifadelere göre, avukat Eyyüp Çataloğlu arabasını tamire götürdüğü iş yeri hakkında dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçundan ikinci kez şikayette bulunmak isteyen müvekkiliyle birlikte Konya Özalkent Polis Merkezi’ne gitti. Vekaletnameyi göstererek söz konusu iş yeri hakkındaki ilk şikayete ait tahkikat dosyasının kopyasını talep etti. İddiaya göre, komiserin ‘veremeyiz, adliyeden alın’ demesi üzerine Çataloğlu; Avukatlık Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre dosyayı inceleme hakkının olduğunu, ardından ifade vereceklerini belirtti. Kanunlara karşın talebi yine reddeden polis, ifade alamayacaklarını söyleyerek şikayet konusu yol kesme olayının yaşandığı bölgedeki karakola gitmeleri gerektiğini söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine Çataloğlu, müvekkilinin vereceği ifadenin önceki şikayetiyle ilişkili olduğunu belirterek “O tahkikat bu karakolda yapıldığı için buraya geldik. Ayrıca kanun gereği istediğimiz herhangi bir karakolda şikayetçi olabiliriz” dedi. Taleplerini yineleyen avukat üçüncü kez ret cevabı alınca tutanak tutacağını söyleyerek kağıt istedi ancak komiserin “Ne yaparsan yap çık git buradan” diye bağırdığı öne sürüldü. Çataloğlu’nun tutanağı orada yazacağını söylemesi üzerine komiser ve yanlarına gelen ikinci bir polisin, avukatı kollarından çekiştirerek dışarı çıkarttığı iddia edildi.

"50 POLİS ETRAFIMI SARDI, SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

Çataloğlu ifadesinde; etrafını 50 polisin sardığını, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia ederek “Kendimi savunmaya çalıştım, ikaz ettim ama kimse beni dinlemedi. Bir memur bileğimi büktü ve parmağıyla yüzüme darbe vurdu. Karakol amiri dahil kimse müdahale etmedi” dedi. Müvekkil de olayların şahidi olarak verdiği ifadeyle Çataloğlu'nu doğruladı. Olayın ardından Konya Numune Hastanesi’nden aldığı darp raporunu sunan avukat, olay anına ilişkin kamera kayıtlarını almak için talepte bulundu.

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Çataloğlu, “Kamera kayıtları bu zamana kadar savcılığa gönderilmeliydi. Bu konuda bir yavaşlatma olduğunu hissediyorum” dedi. Çataloğlu ayrıca, avukatların karakollarda sık sık zorluklarla karşılaştığına dikkat çekerek, “Polisler ya kanunları bilmiyor, ya da iş yapmak zor geldiği için yurttaş ve avukatları başka yerlere yönlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.