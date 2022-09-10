Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 16 aylık bebek yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu ailenin bebeği N.E.A, 4 katlı apartmanın birinci katından düştü.
Başını taşa çarparak yaralanan bebeği, ailesi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan bebek, başında çatlak tespit edilince kent merkezindeki başka hastaneye nakledildi.
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