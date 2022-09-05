1 kilo doğan Çağan bebek 2 aylık tedavisinin ardından hayata tutundu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:08

Serhat (32) ve Selen (35) Çetin'in ilk bebekleri olan Çağan bebek, Liv Hospital Samsun’da prematüre bebek olarak dünyaya geldi. İlk doğduğunda neredeyse parmak kadar olan Çağan bebek yapılan yenidoğan yoğun bakım tedavisi sonucunda sağlıkla taburcu oldu.

"HASTANEMİZDE EN UZUN KALAN BEBEKLERDEN BİRİ OLDU"

1 kilo olarak doğan Çağan bebek, 2 ayın ardından 5 buçuk kiloya kadar ulaştı. “Hayata erken başlayan güçlü prematüre bebeklerimizden biridir” Bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Bebeğimiz 28. haftada doğdu. Hayata erken başlayan güçlü prematüre bebeklerimizden biridir. Yaklaşık 2 ay kadar bizimle beraberdi. Bazen zor yolları geçtik beraber bazen de işlerin kötüye gittiği zamanlarda oldu. Hastanemizde en uzun kalan bebeklerinden biri oldu. Ailesine sağlıklı bir şekilde vermeyi başardık. Şimdi takiplerine geliyor. Büyüdüğünü görmek güzel bir duygudur. İ

nşallah büyüdüğünde damatlığını da görürüz. Çok küçük doğan bebeklerimizin yaşama ihtimali çok düşük olsa da üçüncü düzey yeni doğan yoğun bakımlarda tecrübeli doktorlar sayesinde yaşamayı başarıyorlar. Önemli olan burada hekimin tecrübesi oluyor. Biz iyi bir ekiptik, ailemizde çok uyumluydu. İyi giden, kötü giden her şeyi biliyorlardı. Onlar da bize destek oldular. Çok başarılı sonuçlar elde ettik" dedi.

"ÇAĞAN'I İLK GÖRDÜĞÜM ANDAKİ ŞOKUMU HİÇ UNUTAMIYORUM"

Anne Selen Çetin, "Hiç beklemediğim bir tabloydu. Prematüre bebeği etrafımda ne duydum ne görmüştüm. Başıma geleceğini hiç düşünmüyordum. Sık sık kontrollerim vardı. Bir anda doğum yapınca hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Çağan’ı ilk gördüğüm andaki şokumu hiç unutamıyorum. Daha sonra Nazlı hocamızın ekibi hem de Çağan’a duyduğu sevgi ile bebeğimizi bu noktaya getirdiler. Diğer annelere tek önerim internetten araştırma yapmasınlar. Çok fazla olumsuz şeyler var. İnterneti bıraktım ve o psikolojiden kurtuldum. Bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.