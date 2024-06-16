Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu

Konya'nın Güneysınır ilçesinde baraj göletine giren çocuk boğuldu.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:25
Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
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Mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan ilçeye geldiği öğrenilen 15 yaşındaki H.Y, 2 arkadaşıyla Kızılöz Mahallesi'ndeki Kızılöz Baraj Göleti'ne girdi.

H.Y. bir süre sonra gözden kaybolunca arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.

Ekipler bir süre sonra H.Y'nin cansız bedenini gölden çıkardı.

 

 


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