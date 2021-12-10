Konya'da vahşet: Başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde bulundu
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde ceset bulundu.
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali Mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.
Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstemi'ye (35) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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