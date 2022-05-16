Konya'da bilinmeyen hastalık: Yüzlerce kişi hastanelik oldu
Konya'da çok sayıda yurttaş bulantı ve ishal gibi şikayetlerle hastanelik oldu. Yetkililer hastaların taburcu olduğunu bildirirken şikayetlerin neden olduğuna ilişkin araştırma yaptıklarını açıkladı.
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi başvurdu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı. Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.
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