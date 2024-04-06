Konya'da bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:42

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:42

Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ait olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.