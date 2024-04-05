Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Konya’da Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda tespit edilen ev ve otomobilde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:23
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda bir şüpheli şahıs takibe alındı. Şahıs Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde polisleri fark ederek kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurularak şüpheli gözaltına alındı. Kovalamaca esnasında şüphelinin araçtan attığı tespit edilen poşetin içerisinden 500 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler şahsın Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesinde kaldığı adresi tespit ederek baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada bin 158 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 875 gram plaka esrar maddesi, 737 adet uyuşturucu hap maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İkamette bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan M.İ. ve G.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


konya haberleri Konya Emniyet Müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor, Konyaspor engelini 3 golle geçti! Konyaspor 1-3 Trabzonspor

Trabzonspor, Konyaspor engelini 3 golle geçti! Konyaspor 1-3 Trabzonspor
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya’da kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Konya’da kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buzağı destek ödemesi ne zaman yatacak?

Buzağı destek ödemesi ne zaman yatacak?
Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
Bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir kararları Resmi Gazete’de

Bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir kararları Resmi Gazete’de
İYİ Parti’de kazan kaynıyor

İYİ Parti’de kazan kaynıyor
Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!

Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!
AKP’li trol Mert Armağan ve AKP’li koordinatör birbirine girdi: ‘Partiye gelip usulsüzce araba isteyen adamsın’

AKP’li trol Mert Armağan ve AKP’li koordinatör birbirine girdi: ‘Partiye gelip usulsüzce araba isteyen adamsın’
Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!

Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!