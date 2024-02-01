Konya'da böcek ilacı faciası... 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya’da iki katlı kerpiç evin birinci katına dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi, 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçen pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı.
Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.’nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.’nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.’nin kızı A.T. (40) çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı.
Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel’in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan N.D.’nin kızı A.T. ve torunlarının yarıyıl tatili dolayısıyla anneanne N.D.’nin yanında kaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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