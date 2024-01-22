Karabük'teki hayvan zehirlenmelerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük’te tilki, tavuk ve 4 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:02
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Merkeze bağlı Başköy Köyü’nde bahse konu yerde yapılan incelemede 4 köpek ile 1’er tavuk ve tilkinin ölmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

NUMUNE ALINDI

Olay yerinde bulunan ve zehirli olduğu değerlendirilen tavuk kemiği parçaları ile zehirlenen hayvanlardan numuneler alındı.

Hayvanlar ekipler tarafından gömülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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