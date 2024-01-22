Karabük'teki hayvan zehirlenmelerine ilişkin inceleme başlatıldı
Karabük’te tilki, tavuk ve 4 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı.
Merkeze bağlı Başköy Köyü’nde bahse konu yerde yapılan incelemede 4 köpek ile 1’er tavuk ve tilkinin ölmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
NUMUNE ALINDI
Olay yerinde bulunan ve zehirli olduğu değerlendirilen tavuk kemiği parçaları ile zehirlenen hayvanlardan numuneler alındı.
Hayvanlar ekipler tarafından gömülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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