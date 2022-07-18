Konya'da boş arazilere içi asit dolu variller bırakıldı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:58

Konya'da Kayacık Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde ve Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan boş araziye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, içerisinde yanıcı madde olan çok sayıda varil bıraktı.

Bölgedeki bir kişiye ait 20 küçükbaş ise variller içerisinden sızan sıvıya basarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınan iki bölgede de AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri inceleme yaptı.

AFAD, yapılan inceleme sonucu varillerin içindeki kimyasal maddelerin, sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olduğunu belirledi.

Polis, varilleri bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.