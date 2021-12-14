Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini vurdu
Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin evinde çıkan tartışmada baldızını silahla yaralayan kişi, aynı tabancayla karısı tarafından yaralandı.
İddiaya göre, Ergün K. (27), boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K'nin merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'taki evine gitti.
Evde kız kardeşi Ebru Ç. ile kalan Ersen K. ile alkollü olduğu öne sürülen Ergün K. arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ergün K, tabancayla Ebru Ç'yi karnından yaraladı.
Çıkan arbede sırasında Ersen K, kocasının elindeki silahı aldı. Ersen K, daha sonra Ergün K'yi bacağından yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, Ergün K. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtildi.
Silahla kocasını yaralayan kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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