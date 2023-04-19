Konya'da emekli polis aracında ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde emekli polis Abdurrahman Oğuz (57) aracında ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:39
Konya'da emekli polis aracında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvanlarına bakmak için besihaneye giden emekli polis Abdurrahman Oğuz, hafif ticari aracında hareketsiz halde bulundu.

Komşularının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen 9 çocuk babası Oğuz'un kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.


konya polis emekli polis

İlgili Haberler

ABD’de yanlış adrese giden polisler ev sahibini öldürdü

ABD’de yanlış adrese giden polisler ev sahibini öldürdü
Aksaray’da polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray’da polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı

Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler