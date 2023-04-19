Konya'da emekli polis aracında ölü bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde emekli polis Abdurrahman Oğuz (57) aracında ölü bulundu.
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvanlarına bakmak için besihaneye giden emekli polis Abdurrahman Oğuz, hafif ticari aracında hareketsiz halde bulundu.
Komşularının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi.
Kalp krizi geçirdiği düşünülen 9 çocuk babası Oğuz'un kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.
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