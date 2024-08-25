Konya'da erkek vahşeti: Eşine ateş etmek isterken, araya girmek isteyen 5 yaşındaki kızını öldürdü!

Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Ö. (31), tartıştığı eşi Saadet Ö.'ye tüfekle ateş etmek isterken, o sırada 5 yaşındaki kızı Dilan Ö. araya girmek istedi. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Saadet Ö. hafif yaralanırken, talihsiz çocuk ise yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:13
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Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil evde, dün saat 17.00 sıralarında Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., tüfekle eşi Saadetin Ö.ye ateş etmek isterken o sırada araya 3 çocuğunun en büyüğü Dilan girdi. Tüfekten çıkan saçmalar Dilan ve annesi Saadet Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

DİLAN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan talihsiz Dilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mehmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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