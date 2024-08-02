Konya'da erkek vahşeti: Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:35

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:36

Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi 91720. Sokak üzerinde bir ikametin önünde, sabah saatlerinde 49 yaşındaki Arife Öz, KADES uygulaması üzerinden polis ekiplerinden yardım istedi.

Çağrı üzerine adrese ulaşan ekipler adresin boş olması üzerine komşuları aracılığıyla Arife Öz ile irtibat kurdu ve biraz sonra eve geleceği bilgisini aldı. Polis ekipleri çevrede arama yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezine Talatpaşa Mahallesi 91720 Sokak No 18’de silahla yaralama olayı ihbarı geldi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler Arife Öz’ü tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Arife Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öz’ün cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARISINI ÖLDÜRÜP KAÇTI, ARABANIN LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLEREK YAKALANDI

Öte yandan, polis Arife Öz’ü öldüren kişinin kocası 5 suç kaydı olan Hasan Öz olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde zanlının 42 AKT 971 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi.

Polis ekiplerince zanlının kullandığı araç takibe alındı. Polisten kaçmaya çalışan otomobil Ereğli ilçesi Belkaya Mevkiinde lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Karısını öldüren zanlı gözaltına alınırken, suç aleti tabanca da ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrası zanlı Hasan Öz, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.