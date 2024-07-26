Konyaspor'dan transfer açıklaması: 'Fenerbahçe'den iki futbolcu ile...'
Süper Lig ekibi Konyaspor'da Başkan Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'de forma giyen Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini açıkladı.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Radyospor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.
UMUT NAYİR VE MELİH BOSTAN
Korkmaz, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini söyledi. Ömer Korkmaz, "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuruları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak. Umut ile 2 yıllık, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bonservis bedeliyle ilgili resmi açıklamamız olacak. Ancak Umut için telaffuz edilen rakamların çok altında bir ücretle iki transferi bitirdik. Melih'te Fenerbahçe'nin öncelikli satın alma opsiyonu var" dedi.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ayrıca Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Yavuz Aygün ile anlaştıklarını söyledi.
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