Konya'da eşini sokak ortasında katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Barışma teklifi reddedilince işlemiş

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:57

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 18:04

Zanlı Yılmaz G, savcılık ifadesinde, eşi Ebru G. ile aralarında 1 yıldır şiddetli geçimsizlik olduğunu ve eşinin kendisinden ayrılmak istediğini söyledi.

Eşiyle arasını düzeltmek için çaba gösterdiğini anlatan Yılmaz G, "Öğrendiğim kadarıyla eşim benimle barışmaya yanaşmamış. Bunun üzerine konuşmak için olaydan 2 gün önce amcasının evine gittim. Yanımızda bacanağım ve eşi de vardı. Eşime ısrarla barışmak istediğimi söyleyince beni sevmediğini söyleyerek hakaret etti. Bu şekilde aşağılanınca evden çıkıp babamın evine gittim." beyanında bulundu.

Şüpheli, ifadesinin devamında, olay günüyle ilgili şunları kaydetti:

"Eşimin söyledikleri aklıma gelince sinirlendim. Silahımı yanıma alarak eşimin kaldığı, amcasının evinin civarına gittim. Öncesinde bir araç kiralamıştım. Yaklaşık 2 saat evin civarında 'eşimi görürüm' diye dolaştım. Amacım kendisiyle konuşmaktı. Eşimi yanında 7 yaşındaki kızımızla yol kenarından geçerken gördüm. Aracımı yolun ortasında durdurup eşimin yanına üzerimdeki silahla gittim. Kızıma 'sen buradan uzaklaş' dedim, kızım arkasını dönerek biraz uzaklaştı. Eşime 'bunların sebebi sensin, buraya kadar sen getirdin' dedim. Herhangi bir karşılık vermedi, ayaklarına doğru yaralama amacıyla 2 defa ateş ettim. Eşim düşünce etraftan vatandaşlar koşup geldi, korktum ve panik yaptım. Kızımın elinden tutup araçla babamın evine gittim. Sonra polisi arayıp teslim oldum."

Eşinin kendisini aldattığına ilişkin bir olaya şahit olmadığını belirten zanlı, "Antalya'da eşimden ayrı yaşadığım süre içinde 7 yaşındaki kızım eve başka bir erkeğin gelip gittiğinden bahsetmişti. Ancak ben gözümle bu olaylara şahit olmadım. Eşimin telefonla sosyal medyada dolaştığı zamanlarda da başka erkeklerle konuştuğuna ya da mesajlaştığına da şahit olmadım." ifadesini kullandı.

- Olay

Yılmaz G, 4 Nisan'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi (34), Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde, tabancayla öldürmüştü. Babasının evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.