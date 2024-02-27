Konya'da evinde satırla öldürülmüştü... Katili damadı çıktı!

Ereğli'de evinde satırla öldürülmüş olarak bulunan 67 yaşındaki Cuma Han’ın damadı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Evinde 2 kişiyle birlikte gözaltına alınan cinayet zanlısı damadın, cinayeti işledikten sonra çevreyi rahatsız ettiği için karakola götürüldüğü ve sabah eve döndüğünde kayınbabasını kanlar içinde bulduğunu ihbar ettiği ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:18
Konya'da evinde satırla öldürülmüştü... Katili damadı çıktı!
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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta tek katlı müstakil evde, evli olduğu kadından ayrı yalnız yaşayan Cuma Han (67), dün evinde satırla öldürülmüş olarak bulundu. 

Olayda kullanılan satır evde bulunurken, hayatını kaybeden Cuma Han’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Cuma Han’ın boynuna, sırtına ve göğsüne aldığı satır darbeleriyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İHBARI DAMADI YAPMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han’ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım M.’nin Niğde’de oturduğunu tespit etti.

Evli olduğu kadınla boşanma aşamasında olan Nazım M.’nin, Cuma Han’ı ziyarete geldiği ve olay gecesi birlikte alkol aldıkları belirlendi. Ayrıca Nazım M.’nin olay günü sarhoş bir şekilde sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için polis merkezine götürüldüğü ve geceyi orada geçirdiği anlaşıldı.

Sabah serbest bırakıldıktan sonra eve giden Nazım M.’nin, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayınbabasının kanlar içinde olduğunu ihbar ettiği saptandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Cinayet şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan ve önce suçlamaları kabul etmeyen Nazım M.’nin, daha sonra Cuma Han ile birlikte alkol aldığını ve çıkan tartışma sonrası satırla saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Cinayetin işlendiği sırada evde oldukları belirlenen B.E. adlı kadın ile akrabası M.A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan ilk değerlendirmede polis ekipleri, cinayet zanlısı Nazım M.’nin çevreyi rahatsız etmeden önce cinayeti işlediğini üzerinde duruyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Nazım M. ve beraberindeki B.E. ile M.A. adliyeye sevk edildi.


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