Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı kadını öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir süre önce boşandığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Bursa'da İddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için boşandığı Murat D. (48) ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti. Kadın ile boşandığı erkek arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Murat D., iki çocuk annesi kadını silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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