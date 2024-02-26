Burdur'da ağıldaki çoban cinayetinde 1 tutuklama

Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:15

Güncelleme: 26.02.2024 - 18:15

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat’ta, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K., (44), kardeşi A.K. (34) tarafından tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu.

A.K., durumu önce babası A.K. (79) ve kardeşi F. K’ye (40), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K’nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından ifadelerini alınmak üzere baba A.K. ile maktülün kardeşleri A.K. ve F.K’yı karakola götürüldü.

22 Şubat’tan itibaren gözaltında olan ban A.K., kardeşler A.K. ve F.K. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri tarafından 4 gün boyunca sorgulanan daha sonra savcılığa sevk edilen kardeşlerden A.K. savcılıktaki ifadesinde ağabeyini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Öte yandan arazide inceleme yapan jandarma ekiplerin suç aleti av tüfeğini ve şahsın olay anında üzerinde bulunan kanlı kıyafetlerini ağılın olduğu arazide bulduğu öğrenildi.

Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şahıslardan A.K. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer kardeş F.K. ve baba A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.