Meteoroloji açıkladı: Deprem bölgesi ve yurt genelinde hava durumu (18 Şubat Cumartesi)

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 08:28

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 08:36

Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR

Yağışların kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

HATAY: 15, Az bulutlu ve açık.

K.MARAŞ: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ELAZIĞ: 7, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 12, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı.

ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KÜTAHYA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 18, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 11, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmurlu.

ZONGULDAK: 14, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 8, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 12, Az bulutlu ve açık.