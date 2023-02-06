Türkiye deprem haristası! Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de kaç tane fay hattı var?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:32

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:32

En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını belirtiyor. Peki Türkiye'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?

TÜRKİYE'DE KAÇ FAY HATTI VAR?



Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülkedir ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almaktadır. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye'nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.

Son çalışmalara göre merkezinden diri fay geçen şehir sayısı 24

Balıkesir

Kocaeli

Bursa

Bolu

Sakarya

Manisa

İzmir

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Konya

Aksaray

Tokat

Kayseri

Osmaniye

Hatay

Kahramanmaraş

Erzurum

Erzincan

Hakkari

Bingöl

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden yurttaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.