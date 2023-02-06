Türkiye deprem haristası! Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de kaç tane fay hattı var?
Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Peki, Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de kaç tane fay hattı var?
En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.
Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını belirtiyor. Peki Türkiye'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?
TÜRKİYE'DE KAÇ FAY HATTI VAR?
Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülkedir ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almaktadır. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye'nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.
Son çalışmalara göre merkezinden diri fay geçen şehir sayısı 24
Balıkesir
Kocaeli
Bursa
Bolu
Sakarya
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Kütahya
Eskişehir
Konya
Aksaray
Tokat
Kayseri
Osmaniye
Hatay
Kahramanmaraş
Erzurum
Erzincan
Hakkari
Bingöl
FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden yurttaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor