Konya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

25 Eylül 2022 Pazar, 23:47

Kaza, saat 20.50 sıralarında Konya- Adana kara yolu kavşağında meydana geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde saha elamanı olarak görev yapan Hakan Koçak yönetimindeki 42 ABD 736 plakalı otomobil, kavşakta Ender Oğuz yönetimindeki 33 END 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Hakan Koçak ve Ender Oğuz ile yanındaki Serdar Ünalmış yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.