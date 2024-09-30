Konya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde tıra arkadan çarparak kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Konya-Karapınar kara yolu üzeri Yelekli mevkii edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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