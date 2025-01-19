Konya'da feci kaza... Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da feci kaza... Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 08:10

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun 37. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil Akçabelen Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki Eyüp Eyi’nin (40) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüste bulunan 5 Kore uyruklu turist ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ferhat T. acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Eyi’nin cansız bedeni de Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kore uyruklu turistlerin bulunduğu minibüsün Kapadokya’dan Antalya’ya gittiği öğrenildi. 


Etiketler: #Kore #turist #konya

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