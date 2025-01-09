Turistik Doğu Ekspresi vagonunda yangın çıktı

Erzurum’da mola veren Turistik Doğu Ekspresi’nin vagonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Turistik Doğu Ekspresi vagonunda yangın çıktı
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:21

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Tren Garı’nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi’nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra bir anda duman çıkmaya başladı.

İhbar üzerine tren garına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis gar genelinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının vagondaki elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri vagonda inceleme yaptı.


Etiketler: #Turistik Doğu Ekspresi #vagon #Yangın

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