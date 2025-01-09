Turisti öldüren filin bakıcısına dava açıldı
TAYLAND'da bir filin, İspanyol turisti öldürmesinin ardından filin bakıcısına dava açıldı.
22 yaşındaki Blanca Ojanguren García isimli turist, hayvanı yıkayan bakıcının fili itmesi sonucu başından yaralandı. Garcia kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uzmanlar, filin turistlerle etkileşime girmesi nedeniyle stres yaşamış olabileceğini söyledi.
Yetkililer, yaptıkları açıklamada, 38 yaşındaki Theerayut Inthaphudkij'in ‘ölüme neden olan ihmalkarlıkla’ suçlandığını belirtti.
Açıklamada, “İnsanların fillere dokunmasına, onları beslemesine, yıkamasına veya onlarla herhangi bir şekilde yakın etkileşime girmesine izin veren herhangi bir 'koruma alanı', filler için bir sığınak yeri değildir ve turistler ile hayvanların hayatlarını kritik tehlikeye atar” denildi.
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